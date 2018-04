Euroflora Weeks e De Ferrari illuminata: la città si prepara a "fiorire"

Si respira sempre già aria di primavera, e di Euroflora, a Genova: a due settimane dall’inaugurazione della prima edizione nei Parchi di Nervi, prevista dal 21 aprile al 6 maggio, in città fervono i preparativi per accogliere i tanti (si spera) visitatori che arriveranno in Liguria per visitare la kermesse dedicata ai fiori e alle piante. E anche la fontana di piazza De Ferrari, cuore del capoluogo ligure, si veste a festa.

Nei giorni scorsi, infatti, Aster ha finito i lavori per il cambio di illuminazione della fontana, che sino alla fine di Euroflora resterà tinta di verde, azzurro, giallo, viola e rosa: un variopinto bouquet che riprende i colori della manifestazione e della bella stagione, e nelle speranze dell’amministrazione un biglietto da visita quanto più scenografico possibile.

Il desiderio del Comune, d’altronde, è stato subito quello di dare all’intera città un tocco “floreale” per trainare la kermesse: tanti gli eventi collaterali organizzati nel periodo che va dal 21 aprile al 6 maggio, ribattezzate le “Euroflora Weeks”, dai garden party a Castello d’Albertis alle visite guidate speciali alla mostra di Antonio Ligabue, passando per le visite ai giardini dei Musei di Strada Nuova all’esplorazione di Nervi e di tutti i suoi angoli nascosti, e ancora Lanterna in Fiore, esposizioni e allestimenti floreali in centro storico, spettacoli speciali al Castello di Nervi, al Galata e nei teatri cittadini.

Un massiccio dispiegamento di forze ed energie, insomma, per promuovere un evento costato 6,4 milioni, oltre 1,2 sborsati dal Comune attraverso le sue partecipate.