Tragedia davanti alla discoteca: cade da un muretto e muore dopo un volo di 10 metri

Non c'è stato niente da fare, purtroppo, per il giovane di 24 anni originario dell'Ecuador che - all'alba di sabato 7 aprile - è caduto da un muretto, dopo essere appena uscito dalla discoteca Estrella di Sampierdarena, morendo sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente: il ragazzo infatti, dopo qualche bicchiere di troppo, avrebbe voluto recuperare la sua felpa, lanciata per scherzo e finita in bilico su una balaustra. Ma, dopo essersi arrampicato sul muretto, è caduto, morendo sul colpo dopo un volo di 10 metri. Purtroppo vani i soccorsi del 118: i sanitari, accorsi sul posto. non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Adesso, sul caso, indaga la polizia che in queste ore sta ascoltando i testimoni.