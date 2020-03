Furto ed estorsione in carrozzeria, tra i responsabili il "ladro di citofoni"

Due italiani di 42 e 46 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per "estorsione e furto aggravato" ai danni di un artigiano genovese di 52 anni per un episodio dei primi giorni del mese di gennaio. I due nel frattempo erano anche stati sorpresi a rubare prodotti cosmetici alla Coin mentre il 46enne era anche stato denunciato (insieme a un altro complice) per il furto delle piastre dei citofoni in ottone tra via Cairoli e via alla Chiesa della Maddalena.

Nei primi di giorni del mese di gennaio i due malviventi avevano minacciato un artigiano genovese di 52 anni ed erano riusciti a farsi consegnare 50 euro. Pochi giorni dopo si erano introdotti all’interno dell’attività di carrozzeria dell’uomo, e approfittando della sua assenza, avevano rubato un borsello contenente 160 euro e alcuni documenti.

Nella giornata di giovedì 5 marzo 2020 i Carabinieri di Carignano hanno identificato i due uomini e li hanno denunciati.