«Assassini, non paghiamo più»: blitz dei "gilet gialli" contro Aspi al casello

«Assassini non pagheremo più», scritto in dialetto sul muro del casello autostradale di Genova Est, e ancora «Autostrade Spa assassini»: raid vandalico sabato sera contro Autostrade per l’Italia (Aspi), autori una decina di persone che hanno indossato dei gilet gialli in chiaro riferimento alla protesta che proprio ieri è esplosa a Parigi, sugli Champs Elysées.

I manifestanti sono entrati in azione intorno alle 19: volto coperto e gilet giallo, hanno acceso alcuni fumogeni e distribuito volantini con scritto «apriamo i caselli, paga Autostrade» agli automobilisti che imboccavano o uscivano dall’A12 dal casello di Est. Durante l’azione hanno anche rotto una sbarra del telepass, bloccando il traffico per alcuni minuti prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Stradale, cui si sono aggiunti poi gli agenti della Digos che ora indagano sul caso. Risalire all’identità dei manifestazioni potrebbe però essere difficile, non solo perché avevano il volto coperto, ma anche perché hanno posizionato alcuni sacchetti davanti alle telecamere prima di entrare in azione.