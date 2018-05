Genova Est, dal 21 maggio attivo il nuovo parcheggio di interscambio

Verrà attivato lunedì 21 maggio il nuovo parcheggio di interscambio di Genova Est, realizzato sulla piastra adiacente all’uscita del casello autostradale.

La sosta sarà gratuita per le prime 24 ore, superate le quali verrà applicata la tariffa forfettaria di 5 euro al giorno: un modo, ha spiegato l’assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari, per risolvere i problemi di parcheggio in zona e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici fornendo a chi arriva da fuori Genova (ma non solo) un luogo in cui lasciare l’auto per periodi prolungati.

«l piano tariffario che abbiamo pensato risponde a un duplice obiettivo - ha confermato Balleari - Da una parte è nostro intendimento incentivare l’interscambio privato-pubblico per gli utenti provenienti dall’autostrada nonché per i residenti dell’alta Valbisagno; inoltre vogliamo tutelare la sosta residenziale in una zona caratterizzata da forti criticità in termini di offerta di parcheggio».