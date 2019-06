Esplosione Morandi, Salvini annuncia: «Il 28 sarò anche io a Genova»

Ci sarà anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ad assistere all’esplosione del troncone est del ponte Morandi: ad annunciarlo lui stesso mercoledì mattina in una diretta postata su Facebook in cui fa il punto sugli appuntamenti previsti per i prossimi giorni, e in cui si dice fiducioso di essere a Genova venerdì 28 giugno, giorno in cui è stata fissata l’operazione.

«Conto di essere presente il 28 giugno per l’abbattimento definitivo di quello che rimane del vecchio ponte - ha detto Salvini - e per mantenere la promessa che abbiamo fatto ai genovesi di procedere nei tempi e nei modi previsti per la costruzione di un nuovo ponte».

L’annuncio arriva a pochi giorni da un’altra diretta Facebook in cui il ministro degli Interni, da Recco (dove da tempo trascorre le vacanze ed è ormai di casa), aveva fatto sapere che «non tollererò ritardi legati alle burocrazie nella realizzazione del nuovo ponte». A Genova, invece, Salvini era venuto l’ultima volta ad aprile, quando aveva fatto visita ai residenti della Valpolcevera approfittando della firma dell'accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il ministero dell'Interno e Regione Liguria.