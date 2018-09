Da Torriglia alla val d'Aveto, raffica di interventi per l'elisoccorso

Ultime domeniche di caldo e bel tempo in Liguria, e sono tante le persone che si sono riversate sui sentieri per godersi qualche ora all’aria aperta o andare in cerca dei primi funghi. A volte con conseguenze poco piacevoli, come successo in mattinata a Torriglia e a Rezzoaglio.

Soltanto tra le 10 e mezzogiorno, infatti, l’elicottero dei Vigili del fuoco si è alzato in volo per soccorrere due persone infortunate, una appunto nei boschi di Torriglia, l’altra in quelli di Vico Soprano, piccola frazione della val d’Aveto.

In entrambi i casi si è trattato di infortuni non gravi, ma che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per una questione logistica legata al luogo in cui si sono verificati. Anche nelle giornata di sabato sono stati molti gli escursionisti soccorsi per problemi legati a cadute o malesseri, nessuno fortunatamente grave.