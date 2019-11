Cade sul sentiero e batte la testa, escursionista soccorsa dai vigili del fuoco

Le nuvole e le temperature in picchiata non hanno scoraggiato gli amanti nelle passeggiate dei boschi, che hanno deciso di trascorrere questo venerdì di festa sui sentieri. E non sono mancate le richieste di aiuto ai vigili del fuoco per incidenti o perdita di orientamento.

È il caso, per esempio, della donna che nel primo pomeriggio è caduta su un sentiero che dai Piani di Praglia porta a Punta Martin e ha battuto la testa. I compagni di escursione hanno subito chiamato il 112, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per individure il luogo della caduta e prestare le prime cure alla ferita, affidata poi al 118 una volta fatta uscire dai boschi.

A Montebruno, invece, quattro persone hanno chiesto aiuto dopo avere lasciato il sentiero ed essersi addentrati nella vegetazione senza riuscire più a tornare indietro. In questo caso i vigili del fuoco hanno chiesto la loro posizione tramite WhatsApp per aiutarli a raggiungere un punto da cui poi recuperarli.