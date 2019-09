Disperso da una settimana sulle alture di Voltri, timori per un escursionista

Ancora non ci sono tracce dell’escursionista di 47 anni disperso da circa una settimana sulle alture di Voltri.

I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche lunedì pomeriggio dopo l’allarme lanciato dal fratello, e dopo una notte di stop le hanno riprese martedì mattina: con loro anche i volontari del Soccorso Alpino e i carabinieri, che stanno setacciando i boschi sopra Voltri in cerca di tracce che possano ricondurre al disperso.

L’uomo, stando a quanto riferito dal fratello, sarebbe partito la settimana scorsa con la tenda e tutto l’occorrente per trascorrere alcune notti fuori per raggiungere Punta Martin, ma non avrebbe portato con sé il cellulare: il timore è che possa essergli accaduto qualcosa e che sia impossibilitato a chiedere aiuto.