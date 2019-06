Escono di casa nonostante siano agli arresti domiciliari: presi dai carabinieri

Ieri mattina, un 38enne bosniaco, pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari, senza un regolare permesso, è stato fermato dai carabinieri di Marassi in piazza Guicciardini.

I militari, dopo un rapido controllo, hanno capito che l'uomo risultava agli arresti domiciliari e che dunque non avrebbe mai dovuto uscire di casa: il 38enne è dunque stato arrestato in flagranza del reato di evasione. In attesa del rito direttissimo, è stato momentaneamente riaccompagnato presso la sua abitazione.

Nel pomeriggio, poi, un 23enne ecuadoriano, pregiudicato, anche lui agli arresti domiciliari, non è trovato presso la sua abitazione, in via San Quirico. È dunque stato denunciato per evasione da un equipaggio del Nucleo Radiomobile.