Ospedale Erzelli, a settembre il bando di costruzione

Tempi certi per la realizzazione dell'ospedale del Ponente, sulla collina degli Erzelli. «A settembre sarà pronto il bando di costruzione - ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti e tra un anno, a marzo, sapremo chi lo costruirà e con quali caratteristiche». È stata infatti istituita la commissione che lavorerà all'analisi di fattibilità per la realizzazione dell'ospedale.

L'analisi di fattibilità

L'analisi di fattibilità definirà un capitolato tecnico-scientifico con tutti i requisiti che la struttura dovrà avere per essere realizzata attraverso il bando di gara con i privati convenzionati che parteciperanno alla costruzione dell'edificio e alla sua costruzione.

La commissione

Partecipano alla Commissione, una sorta di preconferenza dei servizi: Alisa, il Dipartimento regionale della sanità, il Comune con tutti i dipartimenti interessati, Asl 3, Filse, la società di progettazione regionale Ire, Università degli Studi di Genova. Sulla scorta del piano sociosanitario verranno definite le caratteristiche sanitarie, architettoniche, urbanistiche e di contesto generale dell'edificio che ospiterà il nuovo polo ospedaliero del ponente genovese.

I tempi

Avranno tempo fino al 15 di giugno per consegnare i risultati dell'analisi progettuale, compresa l'integrazione con le strutture sanitarie di contesto dell'area. In autunno partirà la gara ed entro un anno circa verrà fatta l'assegnazione. Villa Scassi rimane come pronto intervento e presidio territoriale di prossimità.