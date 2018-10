Erzelli: niente funicolare, avanti con la monorotaia

Il 3 ottobre il Comune di Genova ha incontrato a palazzo Tursi il management della società Erzelli, Aeroporto, Rete Ferroviaria e i tecnici della mobilità del Comune di Genova per fare il punto sulla realizzazione di una monorotaia o una funicolare che colleghi la stazione di Sestri Ponente alla collina di Erzelli. Oggi in consiglio comunale Guido Grillo (Fi) ha chiesto notizie in merito.

La replica dell'assessore Stefano Balleari: «La scorsa primavera abbiamo affidato al Ditem dell'Università uno studio comparativo su tutti sistemi di collegamento possibili fra Sestri Ponente e gli Erzelli, visto che nel 2023 si trasferirà l'Università e poi un ospedale. Il migliore sistema di collegamento è risultato essere quello della monorotaia. Il 3 di ottobre durante l'incontro abbiamo concertato un percorso che preveda una intermodalità completa che includa l'aeroporto, la stazione ferroviaria e la collina di Erzelli».