Maxi parco agli Erzelli, lavori al via con la "posa" della prima pianta

«Con la posa della prima zolla seminiamo talenti»: così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha comminato la posa simbolica della prima pianta nella zona verde che circonda il campus degli Erzelli, dove è in previsione la nascita di un parco urbano di 220mila metri quadrati.

Il progetto prevede la realizzazione di spazi attrezzati per sport, gioco ed eventi, un’area pensata per i dipendenti e gli studenti del Campus del Parco Scientifico Tecnologico: la piantumazione della prima pianta ha dato ufficialmente il via ai lavori, un passaggio che le istituzioni hanno definito “decisivo” per un percorso iniziato ormai 15 anni fa.

«Oggi è una giornata molto importante - ha confermato Luigi Predeval, amministratore delegato di Genova High Tech - Abbiamo lavorato a una proposta di piano urbanistico perché il vecchio piano non prevedeva né l’arrivo dell’ospedale né la funicolare, e non c’era soluzione per i volumi da costruire visto che l’Enac non permetteva di costruire torri da 43 piani. Abbiamo quindi indetto un concorso cui hanno partecipato almeno 50 professionisti per mettere a punto il nuovo piano, che è importante che proceda in maniera spedita: sinché non passerà nelle mani del Comune, la Regione non potrà approvare l’inserimento del nuovo ospedale».

Con la prima pianta è stata ufficialmente inaugurata la prima fase di realizzazione del campus, che riguarda un parco di circa 30mila metri. Individuata inoltre una zona demaniale in cui, sulla base di un accordo stipulato in passato tra Comune, Regione, Prefettura e Carabinieri, verrà costruita una nuova caserma dei carabinieri e una scuola di agricoltura. Al termine della posa è arrivata anche la benedizione dell’area.