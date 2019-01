Morto sul lavoro ad Ansaldo, un minuto di silenzio a Tursi

Momento di cordoglio durante il consiglio comunale di martedì 22 gennaio. Il presidente Alessio Piana ha chiesto un minuto di silenzio per Eros Cinti, l’operaio che ha perso la vita sul lavoro ieri nell’aerea di Ansaldo Energia.

«Genova piange un altro morto sul lavoro, Eros Cinti, operaio di 42 anni che lavorava per la ditta Geko all’interno di Ansaldo Energia. Eros Cinti era padre di due bambini di 6 e 11, già orfani di madre», ha detto il presidente del consiglio comunale.

«La sua morte sul lavoro è inaccettabile: non si può pensare che in Italia, nel 2019, una persona esca per andare a lavorare e non faccia più ritorno a casa. Il consiglio comunale ribadisce la sua disponibilità a collaborare, con tutte le parti interessate, per la definizione di azioni concrete volte alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla famiglia di Eros Cinti, ai suoi bambini, ai suoi colleghi, il consiglio comunale di Genova, e io personalmente, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza al loro dolore».