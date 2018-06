Arrestati tre spacciatori, in casa 280 grammi fra eroina e cocaina

Un'operazione congiunta da parte di polizia e carabinieri ha portato domenica 24 giugno all'arresto di tre cittadini tunisini di 31, 32 e 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. I poliziotti del commissariato Centro e i militari della stazione di San Teodoro e Scali hanno appreso di un anomalo viavai di persone da un caseggiato.

Gli operatori hanno approfittato dell'ingresso di alcuni soggetti nell'alloggio segnalato per accedervi e identificare i presenti. La perquisizione locale e personale ha consentito di sequestrare 129 involucri di cocaina e 31 di eroina, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi e 48 grammi di sostanza da taglio.

Nel complesso sono stati recuperati circa 280 grammi di stupefacenti, destinati a rifornire consumatori del centro storico. Per i tre pusher, tutti con precedenti specifici e irregolari sul territorio nazionale, è stata disposta la custodia cautelare in carcere a conclusione del giudizio per direttissima.