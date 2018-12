Spaccia eroina in centro storico, arrestata studentessa genovese

Sale l’allarme per il consumo di eroina tra i più giovani, che spesso finiscono anche per spacciarla. È il caso di una 26enne genovese, studentessa, fermata dai carabinieri in centro storico con oltre un etto di droga già divisa in dosi.

La giovane è stata individuata durante un’operazione condotta venerdì sera tra Pré e Sottoripa: alla perquisizione è risultata avere con sé 9 involucri contenenti 128 grammi di eroina che con tutta probabilità stava spacciando in zona. I carabinieri hanno in seguito perquisito anche la sua abitazione, trovando altri 2 grammi della stessa sostanza.

La 26enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.