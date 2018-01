Meteo Genova, la Befana porta il maltempo

La Befana vien di notte, recitava un vecchio adagio. Ma questa volta l'arrivo della vecchina con la calza porta con sé un'ondata di maltempo, che si protrarrà per diversi giorni. Da venerdì 5 gennaio 2018 faranno la loro comparsa sui cieli della Liguria le prime nuvole.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 5 gennaio 2018

Fino alla tarda mattinata mareggiata di Libeccio su Tigullio e spezzino e localmente agitato altrove. Dalla notte fino al primo pomeriggio locali raffiche da Sud/SudEst fino a 50-60 km/h su tutta la regione, tranne l'imperiese, successiva rotazione dei venti da Sud Ovest con raffiche fino a 40-50 km/h su centro-levante. Ancora venti di burrasca da Ovest/Sud-Ovest sul Mar Ligure meridionale con locali sconfinamenti sulle coste esposte dell'imperiese con raffiche fino a 40-50 km/h.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 6 gennaio 2018

La presenza di una profonda saccatura sulla Penisola Iberica favorisce l'instaurarsi di correnti umide sulla nostra regione con piogge e rovesci associati che interesseranno in particolare il Centro-Ponente. Il successivo isolamento di un minimo depressionario sul Mediterraneo Centrale determinerà una persistenza dei fenomeni con rovesci e piogge diffuse nei giorni successivi che interesseranno ancora il CentroPonente, seguire gli aggiornamenti.

Anche Achille Pennellatore del centro meteo Portosole di Sanremo conferma questa tendenza: venerdì fra poco nuvoloso e nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità bassa dal mare nel pomeriggio. Le previsioni meteo per sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, sono al momento soggette a una percentuale possibile d'errore del 25%: nuvoloso o molto nuvoloso con qualche debole pioggia sparsa nella mattinata e qualche fiocco di neve dai 1.600/1.800 metri. Dal pomeriggio, non fatevi ingannare da inaspettate schiarite, non saranno altro che un intervallo fra il fronte caldo e il fronte freddo che arriverà nel giorno successivo.

Previsione a 96 ore per domenica 7 gennaio (percentuale d'errore del 30% a 96 ore)

Piogge localmente intense sul Centro-Levante e qualche rovescio temporalesco in mare. Il Ponente, specie l'Imperiese e la Costa Azzurra vedranno meno pioggia rispetto ad altre zone della regione, per il vento di Grecale che, scendendo dalla montagna, innescherà una sorta di vento di caduta che disseccherà l'aria, parzializzando di molto le precipitazioni. Neve in montagna.

Per quanto riguarda lunedì 8 gennaio è necessario attendere le prossime ore, ma le carte attuali mostrano la possibilità di forti precipitazioni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti.