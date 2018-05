Ente Bacini: Tar annulla Bando per la concessione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato da Polipodio Srl contro Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e annullato gli atti impugnati, relativi alla concessione del servizio di gestione dei cinque bacini di carenaggio del porto di Genova con la privatizzazione di Ente Bacini.

Il Tar ha inoltre condannato l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in

complessivi quattromila euro. La decisione è stata presa nella camera di consiglio di mercoledì 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati Roberto Pupilella, presidente, Luca Morbelli, Consigliere, estensore e Angelo Vitali, consigliere.

Nello specifico la sentenza annulla il Bando di gara per la concessione del servizio di gestione dei bacini di carenaggio del Porto di Genova, tutti gli atti ad esso allegati o comunque connessi, ivi compresi il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale descrittivo prestazionale, lo Schema di contratto di concessione del servizio e dei beni del demanio marittimo relativi, lo Schema base del piano economico finanziario dell'iniziativa e la Planimetria delle aree in concessione; infine il Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio di cui al Decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 112 del 06.02.2018 e tutti gli atti presupposti connessi conseguenti.

Una replica da parte dell'Autorità portuale è attesa dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza.