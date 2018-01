Addio a Chicco Chiarella, storico fondatore del Mercatino di San Nicola

Si apre con un lutto nel mondo del sociale il 2018 di Genova: è notizia delle ultime ore la morte di Enrico “Chicco” Chiarella, storico fondatore del Mercatino di San Nicola, il primo a unire lo shopping e la tradizione natalizia alla beneficenza.

Chiarella, 79 anni, nel 1987 aveva organizzato la prima edizione del Mercatino di San Nicola nei Giardini Pellizzari di corso Firenze, a Castelletto, un evento diventato nel corso degli anni il simbolo del Natale dei genovesi. E sono stati proprio i volontari dell’associazione Mercatino di San Nicola, in mattinata, a manifestare tutto il dolore e il cordoglio per la scomparsa del loro padre fondatore.

«Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari. Quest'anno, dopo tanto tempo, era tornato a trovarci per presentare un libro. È stata una grande festa nel segno di quello che era il suo obiettivo quando ha ideato la manifestazione. Regalare un sorriso, a tutti. e soprattutto ai meno fortunati - ha scritto la presidente dell’associazione, Marta Cereseto, sui social network - Ci ha lasciato una grande eredità, figlia della solidarietà e della beneficenza. Valori centrali per la vita dell'uomo. Chicco lo aveva capito e aveva trasformato quel pensiero in fatti concreti. Noi seguiamo il suo insegnamento, ringraziandolo per tutto sperando che da lassù possa dire. Grazie chicco sei stato il nostro modello proteggici da lassù, dal cielo dove lanciavi i palloncini e dicevi al prossimo anno Mercatino!».

Papà di cinque figli, da tempo Chiarella lottava contro una malattia che non era mai riuscita a togliergli la voglia di lottare e andare avanti: recentemente aveva scritto un libro, “È arrivato l’arrotino”, in cui ha raccontato la storia del Mercatino di San Nicola dalla fondazione a oggi. Decine i messaggi di solidarietà alla famiglia.