Engineering Spa, i 200 dipendenti genovesi in sciopero «contro il silenzio dell'azienda»

Dipendenti di Engineering Spa in sciopero nella giornata di martedì 29 gennaio per protestare contro la mancanza di risposte da parte dell’azienda di via Dino Col sul rinnovo del contratto integrativo, fermo da 10 anni.

A oggi nel capoluogo ligure i lavoratori impiegati nell’azienda informatica sono circa 200 sul totale dei 10mila del gruppo. Dopo le manifestazioni del 25 settembre, 19 ottobre, 4 dicembre e 18 dicembre scorso, i dipendenti genovesi hanno deciso di scioperare per altre due ore «in risposta al silenzio dell'azienda. L’atteggiamento - spiegano i sindacati - è inqualificabile, tenuto conto che i bilanci sul sito eng.it non parlano di un’azienda in difficoltà, ma di una azienda che aumenta i propri utili e il numero dei dipendenti».

La Engineering Ingegneria Informatica Spa (capogruppo del gruppo Engineering) è una società che ha dipendenti anche all’estero: costituita nel 1980 nel settore del software e servizi IT, è specializzata nella digital transformation in particolare per i settori finanza, pubblica amministrazione (centrale, locale, sanità), utilities, industria.

«Si tratta di un’azienda solida e in crescita continua - concludono i sindacati - una crescita che però non viene riconosciuta ai lavoratori che attraverso l’integrativo possono vedere riconosciuti i loro di diritti in termini di adeguamento al costo della vita, aumento delle indennità e dei trattamenti di trasferta e welfare contrattuale, uniformità al rialzo dei trattamenti della reperibilità».