Appello per Emily, scomparsa da giovedì. La mamma: «Aiutatemi a trovarla»

È uscita dal suo appartamento di Pra' giovedì mattina, come tutte le mattine, per portare la sorella a scuola e dirigersi poi verso la sua. Solo che a scuola non si è presentata, e nel pomeriggio, dopo un'ultima chiamata, ha spento il telefono diventando irraggiungibile. Emily Basulto, 17 anni, non dà sua notizie da circa 24 ore, e mamma Yuly Hernandez adesso lancia un appello.

«Non sento Emily da giovedì pomeriggio. Mi hanno chiamata dalla scuola dicendomi che non si era presentata, ho subito provato a chiamarla chiedendole dove fosse, ma mi ha risposto molto vagamente, ha chiuso la comunicazione e poi ha spento il telefono - spiega a GenovaToday la mamma di Emily - Sono molto preoccupata. Ho già chiamato tutti i suoi amici e conoscenti e sporto denuncia ai carabinieri, ma ancora non ci sono novità».

Emily è alta 1 metro e 50, ha gli occhi neri e i capelli castani lunghi. Chiunque avesse notizie può contattare le forze dell'ordine, o in alternativa la redazione.

Nota della redazione: la foto di Emily, minorenne, è stata diffusa previa autorizzazione della madre. Per vedere la foto integrale, cliccare sulla foto stessa