Cadavere ai laghetti di Nervi, stroncato da un malore

Secondo quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri, Emanuele Alacqua, 56 anni, trovato morto sabato scorso ai laghetti di Nervi, è stato stroncato da un malore, forse un infarto. Il decesso sarebbe avvenuto due o tre giorni prima del rinvenimento del cadavere in acqua.

Alacqua, residente in viale Primavera a Quinto, si recava sovente sulle alture di Nervi, spesso lasciando a casa telefono e portafogli. Per identificarlo è stato fondamentale un amico, che si è rivolto alla polizia, non riuscendo a mettersi in contatto con il 56enne.

Dopo il via libera del magistrato, nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali.