Elisoccorso, Conapo: «Subito un tavolo Toti-Ministri se la politica vuole risparmiare i soldi dei liguri»

«A questo punto il ministro dell'Interno Salvini e della Salute Grillo intervengano, i cittadini e i Vigili del Fuoco liguri vogliono sapere le intenzioni del governo nazionale in merito all’ elisoccorso in Liguria» chiede Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco, riferendosi alla polemica politica di cui GenovaToday ha parlato sabato.

«Siamo convinti che con meno della metá della spesa prevista per i privati si possa continuare a coniugare risparmi, efficienza e risolvere anche tutte le necessità dei vigili del fuoco. Con i costi dei privati si fa prima a comprarselo un elicottero idoneo, ma si convochi con urgenza un tavolo per trovare soluzioni, tra il governatore Toti e i ministri competenti. Se c'e volontá politica di perseguire risparmi ci si siede intorno a un tavolo, se qualcuno invece preferisce gli appalti privati è evidente che non cercherà soluzioni» ha spiegato il sindacalista dei vigili del fuoco del Conapo.