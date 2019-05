Elezioni, tensioni e proteste al consolato della Romania alla Foce

Tensione in serata in via Casaregis, nel seggio allestito nella sede del consolato della Romania per consentire ai cittadini romeni residenti nel capoluogo ligure di votare per le elezioni europee.

Stando a quanto appreso, diverse persone hanno protestato a gran voce per le lunghe ore di attesa e per la paventata ipotesi di non riuscire a votare entro la chiusura del seggio, prevista per le 21: un centinaio di persone che aspettavano il loro turno per votare hanno chiesto di prolungare l’orario di apertura, senza successo, con conseguente caos nel palazzo e in strada.

Sul posto sono state inviate due squadre del reparto mobile per tentare di calmare gli animi e riportare la calma: intorno alle 21, seppure a fatica, la situazione era tornata alla normalità.