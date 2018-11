Elenco regionale operatori socio sanitari, confronto sulla proposta di legge

Giovedì 15 novembre 2018 è in programma un'audizione da parte della II Commissione consiliare in merito alla proposta di legge regionale “Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari. Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione” di iniziativa dei consiglieri Matteo Rosso, Valter Ferrando e Alice Salvatore.

A esprimere il loro punto di vista sono stati invitati il presidente Cts Oss Liguria, i vice presidenti settore privato e pubblico Cts Oss Liguria, i soci fondatori Cts Oss Liguria, il presidente Collegio Ipasvi, il presidente Ordine della Professione di Ostetrica e il presidente Federazione Nazionale Migep.

Lo scopo del confronto è quello di perfezionare la proposta di legge, nella cui relazione si legge «l'intervento normativo si propone di promuove, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, nonché a valorizzare le competenze professionali acquisite, nel rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività».

Resta da vedere quali modifiche subirà la proposta di legge, ma la versione attuale contiene già indicazioni piuttosto chiare. «In separate sezione, sono inseriti gli organismi di formazione accreditati operanti sul territorio regionale e l'offerta dei corsi riconosciuti, che si svolgono sul territorio della regione; mentre in altra sezione sono inseriti, coloro che abbiano conseguito l'attestazione e la qualifica di operatore socio-sanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Per gli operatori socio-sanitari si prevede che l'inserimento nell'Elenco regionale avvenga a domanda in modo da garantire le esigenze di tutela della privacy, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali».

«Per quanto riguarda gli operatori socio-sanitari - si legge ancora nella proposta -, è necessario che gli stessi siano già in possesso di idoneo attestato e di riconoscimento della qualifica professionale, secondo quanto già previsto dalle normative statali e regionali vigenti, tra cui l'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, e della successiva normativa approvata».

L'elenco regionale degli Oss non intende creare un conflitto con le regole in vigore su tutto il territorio nazionale, così come precisato: «L'inserimento nell'Elenco, come espressamente chiarito dalla legge, non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti in materia sia in ordine al riconoscimento della qualifica professionale sia per quanto riguarda la validità degli attestati e la possibilità di esercitare l'attività».

Per la presentazione definitiva della legge si dovrà attendere un atto della Giunta regionale. L'Elenco sarà consultabile on line, senza costi a carico della Regione.