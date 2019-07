Pallanuoto, Italia oro ai mondiali di Gwangju. Sei atleti su tredici parlano recchelino

L'Italia della Pallanuoto ha vinto il mondiale in Corea del Sud. Sei dei tredici atleti indossano la calottina della Pro Recco. «La vittoria del settebello italiano ai Mondiali di Gwangju rende orgogliosa la città oltre all'Italia intera - ha commentato il sindaco Carlo Gandolfo - al successo della nazionale ha contribuito il grande lavoro svolto dalla Pro Recco, una società tanto ambiziosa quanto professionale, che in Corea del Sud ha portato un gran numero dei propri giocatori. Nella vasca coreana si è parlato anche recchelino».

«È stata una gara emozionante - ha aggiunto il primo cittadino- come lo è stata tutta l’ultima stagione agonistica dei nostri ragazzi. Ai campioni del mondo vanno le congratulazioni e i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale, in particolare al recchelino doc Niccolò Figari, per aver contribuito ancora una volta a portare il nome della nostra città ai vertici dello sport, mostrando come Recco, anche grazie a loro, oggi sia sempre protagonista all'interno del panorama internazionale. La nostra è una città che fonda la sua storia e i suoi valori anche sullo sport, una tradizione che si è sviluppata nei negli ultimi decenni fino ad arrivare ai giorni nostri ai massimi livelli. Recco si può tranquillamente definire città dello sport».

Anche il Comune di Bogliasco festeggia la vittoria grazie all'impresa di Edoardo Di Somma, neo campione del mondo di pallanuoto. L'atleta cresciuto nelle giovanili del Bogliasco è salito sul gradino più alto del podio dopo la vittoria nella finale di oggi, sabato 27 luglio.

L'Italia ha vinto 10 a 5 contro la Spagna. Al campione sono arrivati i complimenti del sindaco di Bogliasco Gian Luigi Brisca e di tutta l’amministrazione comunale.

Edoardo Di Somma, 23 anni, genovese, fratello minore dei pallanuotisti Roman e Alessandro. È del Recco che lo ha dato in prestito al Busto Arsizio. Tre anni fa lo shock per essere rimasto coinvolto in un incidente stradale fra scooter con una vittima.

L’Italia ha vinto per la quarta volta il titolo mondiale di pallanuoto. La Nazionale è allenata da Sandro Campagna.