Edoardo Garrone nominato presidente dell'Istituto Giannina Gaslini

Edoardo Garrone è stato nominato presidente dell'Istituto Giannina Gaslini. Un augurio di buon lavoro è arrivato sia dalla Regione, tramite la voce del presidente Toti e dell'assessore Sonia Viale, che dal gruppo Pd.

«Saprà essere sicuramente una grande guida per il nostro polo di eccellenza nella cura dei più piccoli», commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale.

«Una scelta che condividiamo - scrive il gruppo Pd in Regione in una nota - e che consideriamo molto positiva per il futuro di questo ospedale di eccellenza dedicato ai pazienti più piccoli. Siamo sicuri che sotto la sua guida il Gaslini potrà crescere ulteriormente. Ringraziamo per il lavoro sin qui svolto il presidente uscente, Pietro Pongiglione».