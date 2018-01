Edgar Bianchi: dieci anni di carcere per il 'maniaco dell'ascensore'

Nuova condanna per Edgar Bianchi, noto alle cronache come il 'maniaco dell'ascensore'. La giudice Laura Marchiondelli del tribunale di Milano ha ritenuto colpevole il quarantenne di violenza sessuale su minore, condannandolo a 10 anni di carcere.

Il processo si è svolto con rito abbreviato, sistema che ha permesso all'imputato di godere di uno sconto di un terzo della pena. Bianchi era stato arrestato dopo che lo scorso 27 settembre ha abusato di una 13enne sul pianerottolo di un palazzo. Oltre ad avere nuovamente chiesto scusa per i suoi gesti, il maniaco ha espresso la volontà di essere curato, non riuscendo altrimenti a guarire.

Nel 2007 Bianchi era stato condannato a 14 anni in primo grado per violenza sessuale su decine di studentesse, che aggrediva sempre con lo stesso modus operandi. La pena era stata ridotta a 12 anni in Appello e Bianchi era uscito dal carcere nell'agosto del 2014. Da allora se ne erano perse le tracce, sino a quando non è ricomparso in collegamento con la violenta aggressione alla minorenne milanese.

Edgar Bianchi terrorizzò Genova per due anni: ai tempi dell'arresto aveva 29 anni, lavorava come barista ed era residente al Cep, in un caseggiato di via Martiri del Turchino. Tra il 2004 e il 2006 ha aggredito e violentato 24 studentesse delle scuole medie, cui si aggiunge anche una 17enne che lui stesso aveva ammesso di avere scambiato per una ragazzina più giovane.

Ad attirarlo proprio la corporatura delle sue vittime, magre e delicate, e dunque più facili da sottomettere durante la violenza: le seguiva negli androni dei palazzi, aspettava che entrassero in ascensore e poi le bloccava all'interno, costringendole a rapporti sessuali sotto minaccia. Proprio il modus operandi gli era valso il soprannome di "maniaco dell'ascensore".