Centro, paura nella notte per un incendio in appartamento

Paura nella notte in via Durazzo per un incendio in appartamento. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 2 di martedì 3 luglio e il rogo ha impegnato i vigili del Fuoco diverse ore.

Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe partito dal materasso in camera da letto, per cause ancora da determinare. Le fiamme hanno prodotto un denso fumo nero e un fortissimo calore. I pompieri della squadra di Genova Est hanno fatto evacuare le persone dal palazzo e sono intervenuti dalla porta di casa, stendendo i tubi dell'acqua lungo la scala.

L'intervento è finito intorno alle 5.40, nessun inquilino è rimasto ferito o intossiccato.