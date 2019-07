Droga, sempre più giovani le vittime: 1 su 10 è minorenne

Crescono i giovanissimi che fanno uso di stupefacenti a Genova. A dimostrarlo è il report presentato giovedì pomeriggio a Palazzo Ducale, firmato dal Not (nucleo operativo per le tossicodipendenze della Prefettura di Genova) in collaborazione con Alisa.

I dati evidenziano come l’età dei consumatori di droga - in particolare cannabinoidi - fermati dalle forze dell’ordine e segnalati in prefettura sia sempre più precoce. L’identikit è quella di giovani tra i 15 e i 19 anni, in prevalenza maschi (92% nel 2018). L'11,2% del totale (272 segnalati) è minorenne. L’età media si abbassa, dunque, rispetto al biennio precedente, quando erano i giovani tra i 20 e i 24 anni lo “zoccolo duro” del consumo di droga in città

Come detto, i cannabinoidi sono al primo posto nella lista delle preferenze dei giovanissimi (l’83% delle segnalazioni), seguiti da cocaina (11%) e oppiacei (7%). Negli anni, come emerge dal report, le segnalazioni per cocaina nella classe di età tra 20 e 24 anni sono cresciute dal 2% al 10%, ed è nettamente aumentato il consumo di eroina, anche tra i più giovani. Una preoccupante recrudescenza di un periodo in cui l’eroina aveva invaso il centro storico (e non solo), che oggi testimonia come la facile accessibilità alla droga e i prezzi sempre più bassi - lo stesso procuratore capo Francesco Cozzi, qualche mese fa, aveva parlato di “dosi di eroina a un’euro” - mieta sempre più vittime soprattutto tra i ragazzi. Proprio il centro storico, seguito da Sampierdarena e Valbisagno, è il quartiere in cui si consuma la più alta quantità di droga.

Alla luce dei dati provinciali, giovedì pomeriggio al Ducale è stato siglato il “Protocollo per lo studio, il monitoraggio e l’analisi del consumo di sostanze stupefacenti sul territorio metropolitano di Genova”, che impegna le autorità ad aumentare l’impegno nell’ambito del contrato al consumo di droga. Ad apporre la firma, il prefetto Fiamma Spena, la vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, e il commissario straordinario di Alisa, Walter Locatelli.

Presenti, tra gli altri, il cardinale Angelo Bagnasco, il procuratore capo Francesco Cozzi, l’assessore alla Comunicazione e Politiche Giovanili della Regione Liguria, Ilaria Cavo, e l’assessore alle Politiche Educative e dell’Istruzione del Comune di Genova, Francesca Fassio.