Crack e marijuana, doppio arresto tra centro storico e Sampierdarena

Ancora arresti per spaccio di droga tra Sampierdarena e il centro storico. Tra martedì e mercoledì i carabinieri hanno fermato due giovani, un 21enne di origini nigeriane e un 25enne di origini senegalesi sorpresi a vendere droga.

Il 25enne è stato notato in piazza Montano mentre cedeva una dose di crack a un altro cittadino straniero in cambio di 60 euro: la perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di trovare marijuana e altri contanti, sequestrati. L’uomo è stato quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito per direttissima della mattinata.

Il 21enne è stato invece individuato in via del Campo mentre vendeva una dose di marijuana, trovata anche in casa con del denaro. Anche in questo caso è stato tutto sequestrato e portato nelle camere di sicurezza di Forte San Giuliano, e il giovane arrestato e sottoposto a rito per direttissima.