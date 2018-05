In viaggio con 20 kg di droga, padre e figlio in manette per spaccio

Quando spacciare diventa una questione di famiglia. Padre e figlio - entrambi milanesi e residenti in città - sono stati arrestati martedì dalla Squadra Mobile di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo a essere fermato, nel pomeriggio, è stato il genitore un 57enne -, intercettato a bordo di un'Audi Q2 nera sull'autostrada A7 nei pressi di Genova. Sull'auto gli agenti della Polizia stradale hanno trovato due scatole in cartone con all'interno 11,370 chilogrammi di marijuana e 8,150 kg di hashish. A quel punto i poliziotti hanno chiesto ai colleghi milanesi di passare al setaccio l'appartamento dell'uomo, che è risultato pulito.

In casa il personale della sezione antidroga della Mobile hanno trovato il figlio dell'arrestato, un giovane di 27 anni, che ha più volte negato di avere un altro "appoggio" in città. Su un tavolo gli agenti hanno però visto un mazzo di chiavi e dai documenti del ragazzo, studente universitario, hanno scoperto che tra i beni della famiglia risultava anche una casa in piazza Mondadori, zona università Bocconi.

Lì, in una vera e propria centrale di deposito e confezionamento della droga, i poliziotti hanno sequestrato altri 6,344 kg di "erba" e 1,466 kg di "fumo" oltre a 186.600 euro in contanti, cellulari, tablet e bilancini di precisione. I soldi - tutti divisi in mazzette da 5mila euro ciascuno - erano conservati in un cassaforte.

Il giovane, finora incensurato, è stato portato in carcere a San Vittore. Suo padre, anche lui senza precedenti, si trova in cella a Genova.