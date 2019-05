Hashish nascosto nei muri trovato grazie all'aiuto dei cani antidroga

Mercoledì pomeriggio, nel corso di un servizio organizzato per infrenare l’uso e lo spaccio nel centro storico cittadino, i Carabinieri di Genova Maddalena (insieme ai colleghi del C.I.O. di Firenze, e al Nucleo Cinofili Villanova d’Albenga), mentre passavano per via Sottoripa, hanno arrestato un 27marocchino, pregiudicato, sorpreso mentre vendeva 2 grammi hashish a un 30enne in cambio di alcune banconote.

Perquisito, il 27enne è stato trovato in possesso di ulteriori 3 grammi della stessa sostanza.

Nel corso dell’attività, grazie al prezioso aiuto del cane Joy, è stata trovata droga nascosta tra i muri perimetrali di via della Maddalena e di via del Campo: si trattava di 15 grammi circa di hashish.

Poco più tardi, sempre nel centro storico, e di nuovo in via Sottoripa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato un marocchino di 38 anni, pregiudicato, mentre cedeva 2 grammi di hashish dopo aver ricevuto 20 euro da un suo connazionale. Perquisito, è stato trovato in possesso di una modica quantità della stessa sostanza e 170 euro, provento dello spaccio.