Due sacchi di marijuana nascosti nel cofano, arrestato corriere della droga

Lo hanno riconosciuto in pochi minuti, un rapido sguardo al volto e hanno ricordato l’arresto risalente a quattro anni prima: è stato anche grazie alla memoria fotografica dei “Falchi” della Mobile che un 32enne di origini albanesi è stato fermato, e la partita di droga pronta per essere venduta in centro storico intercettata.

Gli investigatori hanno notato l’uomo a bordo della sua Alfa 147 e hanno subito associato il suo viso all’arresto effettuato per droga nonostante gli anni trascorsi. Hanno quindi iniziato a pedinare l’auto, che procedeva sempre più veloce, e hanno avvisato i colleghi perché venisse intercettata.

Il “blitz” è scattato a Marassi: il 32enne è stato bloccato e la macchina controllata, e all’interno del cofano sono stati trovati due grossi sacchi nascosti in parte sotto un pannello e contenenti circa 2,5 kg di marijuana. L’auto è stata poi porta in questura dove è stata ispezionata a fondo: all’interno della plafoniera della luce di cortesia era nascono un altro involucro con circa 70 grammi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e trasferito a Marassi, mentre proseguono le indagini per risalire alla rete cui era destinato il carico.