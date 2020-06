Droga in riviera e in città: due arresti e una denuncia

Venerdì 12 giugno è stata una giornata di controlli in città e in riviera per il contrasto dello spaccio da parte delle forze dell'ordine.

A Chiavari, i carabinieri dell’aliquota operativa, durante un normale servizio anti-droga nella cittadina, hanno sorpreso uno sconosciuto mentre vendeva eroina a un 48enne di Lavagna, ricevendo in cambio una banconota da 50 euro. Fermati, il pusher è stato identificato in un 52enne pregiudicato, residente a Chiavari. Il suo appartamento è stato perquisito, e i carabinieri hanno trovato altra eroina e un bilancino di precisione, il tutto sequestrato. È stato dunque arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato segnalato all’U.T.G. quale assuntore.

A Genova invece sempre i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un genovese di 40 enni, trovando circa 4 grammi di cocaina già suddivisa in 8 involucri pronti per la vendita. In casa, è stato scoperto anche un bilancino di precisione. È stato tutto sequestrato e il 40enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato, invece, sempre nel capoluogo ligure, in vico Superiore del Ferro, ha arrestato un 51enne marocchino irregolare e pluripregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già stato notato poche ore prima dagli agenti impegnati, in abiti civili, nei servizi di repressione al traffico di stupefacenti nel centro storico e soprattutto nella zona della Maddalena, dove il 51enne era stato visto più volte “bazzicare” con fare sospetto. Fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale e poi anche domiciliare. Complessivamente sono stati sequestrati a suo carico 46 grammi di cocaina e varie dosi di hashish e marijuana.