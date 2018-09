Droga e contanti in casa, coppia di spacciatori "insospettabili" in manette

Nella notte del 20 settembre 2018 i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato una coppia di spacciatori, entrambi privi di precedenti, sospettati di nascondere droga nella propria abitazione.

A finire in manette un autotrasportatore 40enne di origini calabresi e la sua convivente di 33 anni, entrambi residenti a Genova. L’arresto è scattato a seguito della perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dei due conviventi, sospettati di detenere sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno infatti trovato circa 150 grammi di “hashish”, suddivisi in tre "panetti" e nascosti all’interno di un mobile, un bilancino di precisione e 1500 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato mentre la coppia, dopo l'arresto, è stata giudicata per direttissima nel corso della mattinata di venerdì 21 settembre 2018.