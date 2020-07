Droga destinata ai detenuti di Marassi: arrestata una donna

Venerdì mattina i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Arenzano hanno eseguito una serie di perquisizioni delegate a carico di alcuni indagati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, e relativa a un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti finalizzata anche a rifornire i detenuti del carcere di Marassi.

Nel corso delle perquisizioni, una degli indagati, una donna di 55 anni, disoccupata, pregiudicata, residente a Pra', è stata trovata in possesso di 19 dosi di cocaina (per un totale di 9 grammi) e materiale vario per il confezionamento,

È stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio.