Droga, tre arresti tra Fiumara, vicoli e San Fruttuoso

Martedì 9 gennaio 2018 i Carabinieri hanno arrestato quattro persone, nell'ambito di tre diverse operazioni, tre per spaccio di droga tra Sampierdarena, vicoli e San Fruttuoso e una per furto in un supermercato in via Paggi.

Nel centro storico

Nel centro storico, in vico Coccagna, gli agenti del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri del Centro hanno bloccato e arrestato un 29enne di origini senegalesi e con precedenti di polizia mentre stava vendendo alcuni grammi di cocaina a un 39enne, al costo di 40 euro. Dalla perquisizione i militari hanno trovato, oltre alla droga, anche altri 50 euro. Merce e denaro sono stati sequestrati mentre l'acquirente è stato segnalato come assuntore di droghe.

A Sampierdarena

Nel pomeriggio di martedì 9 gennaio a Sampierdarena, nei pressi dei giardini della “Fiumara”, una pattuglia ha sorpreso un 20enne originario della Guinea mentre stava vendendo circa 4 grammi di marijuana in cambio di alcune banconote da 10 euro a un 21 enne genovese. Alla vista degli uomini in divisa il 20enne ha gettato in terra altri 7 grammi di droga, recuperata dai carabinieri. Il ragazzo è stato arrestato e giudicato per direttissima nella mattinata di mercoledì 10 gennaio.

Furto & spaccio

Un genovese di 44 anni, con precedenti, è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino perché sorpreso a vendere dosi di eroina a un 43 enne, segnalato come assuntore. I militari hanno poi perquisito l'abitazione dello spacciatore trovando altri tre grammi di eroina divisa in dosi, 210 euro, diverso materiale per il taglio e il confezionamento. Poco più tardi, personale dello stesso reparto ha arrestato un 24 enne con pregiudizi di polizia poiché sorpreso in possesso di merce rubata del valore di 100 euro. Aveva tentato il furto in un supermercato di via Paggi rimuovendo la placca anti taccheggio.