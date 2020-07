Spaccia droga dagli arresti domiciliari, "pizzicato" dai carabinieri

Un arresto e una denuncia nel fine settimana per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel primo caso i carabinieri della stazione di San Teodoro hanno arrestato un 23enne di origini ecuadoriane. Il giovane, notato in via dei Platani a Marassi, alla vista dei militari dell’Arma ha provato ad allontanarsi venendo però raggiunto e bloccato per il controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente 200 grammi di marijuana e, dopo l'arresto, è stato portato nel carcere di Marassi.

Nel secondo caso invece un 30enne di origini marocchine agli arresti domiciliari, durante un controllo, è stato trovato in possesso di due involucri rispettivamente contenenti 43 grammi di hashish e una modica quantità di marjuana. Il 30enne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.