Rosa, Laureta, Elisabetta: tre donne uccise in un mese a Genova

Elisabetta, Laureta, Rosa. Tre donne diverse, con vite e storie molto diverse, ma unite dal loro tragico destino: uccise per mano degli uomini che dicevano di amarle e che hanno tolto loro la vita per poi cercare di uccidersi, tutto nell’arco di un solo mese.

Via Piacenza, uccide la moglie e si getta nel vuoto

L’ultimo caso è quello di Rosa Sanscritto, 80 anni. Domenica mattina il marito, Piero Maroli, l’ha colpita alla testa con una mazzetta da muratore mentre era in cucina, davanti al lavello, poi si è diretto verso il balcone del loro appartamento di via Piacenza e si è gettato nel vuoto, morendo sul colpo.

Nel biglietto scritto di suo pugno, e lasciato in casa, ringraziava la moglie per i lunghi anni insieme e per essere rimasta al suo fianco, confessava una forte depressione e problemi di salute e si augurava di rivederla in un altro posto, in un’altra vita. La coppia non aveva figli, e i vicini hanno confermato di non avere mai notato nulla di strano, se non, negli ultimi tempi, la depressione in cui l’uomo era caduto.

Laureta Zyberi, 43 anni, è stata uccisa nel pomeriggio del 31 gennaio in un appartamento di Montesignano, sulla strada che porta a Sant’Eusebio, dal marito Eduart, 53 anni. L’uomo l’ha raggiunta nella casa in cui lei lavorava come collaboratrice domestica, e dopo una discussione l’ha accoltellata diverse volte. Poi ha rivolto la lama contro se stesso, colpendosi all’addome, e si è accasciato accanto al corpo ormai senza vita di Laureta. Così li ha trovato il padrone di casa, rientrato dopo una giornata di lavoro: i soccorritori sono riusciti a salvare Eduart, che è stato portato in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Di origini albanesi, in Italia da oltre due decenni, Laureta era mamma di due figli e con Eduart era sposata da 25 anni. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza: né i figlia né i vicini di casa della coppia, che viveva in via Burlando, hanno parlato di litigi o problemi per gelosia o altri motivi. Poche discussioni, nessun precedente, la tragedia si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno, ed è questo a differenziarlo rispetto agli altri due casi, in cui le motivazioni alla base dell'estremo gesto erano chiare.

Omicidio e tentato suicidio a Certosa: il dramma di Elisabetta e Aurelio

Elisabetta Ugulini, 87 anni, è morta nel suo appartamento di via Piombelli, a Certosa. A toglierle la vita il marito Aurelio Ottaviani, 88 anni. Elisabetta era malata da tempo, una malattia che la costringeva a letto e che la consumava lentamente sotto gli occhi di Aurelio. Che il pomeriggio di domenica 19 gennaio non ce l’ha fatta più: ha aspettato che la figlia uscisse di casa, poi ha stretto le mani intorno al collo della moglie e ha stretto sino a toglierle il respiro.

Disperato, ha provato a sua volta a uccidersi, senza riuscirci: ai poliziotti intervenuti sul posto ha confessato, in lacrime, che a spingerlo è stata la volontà di non essere un peso per i due figli. Ricoverato in ospedale, ha tentato nuovamente di togliersi la vita ma è stato fermato prima da un poliziotto della penitenziaria. Lo scorso 2 febbraio è morto in una stanza dell’ospedale Villa Scassi, dove era stato trasferito dopo che le sue condizioni di salute si erano drasticamente aggravate.