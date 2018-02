"Non una di meno", 8 marzo di sciopero e corteo

Non una di meno torna in piazza per protestare contro la violenza contro le donne, in ogni sua forma: l’appuntamento è per l’8 marzo, giornata della Festa della Donna, per uno sciopero che l’associazione femminista ha definito “globale” e che viaggerà anche sui social network con gli hashtag #metoo, già utilizzato oltreoceano nella mobilitazione che ha coinvolto anche Hollywood, e #wetoogether.

«Lo abbiamo scritto nel nostro Piano e continuiamo a ribadirlo: la violenza è sistemica e strutturale e combatterla significa anche lottare per la liberazione dalla violenza economica, dalla precarietà e rivendicare strumenti materiali di autodeterminazione - fanno sapere da Non una di meno - Per questo lo sciopero femminista travalica i confini dello sciopero stesso: l’8 marzo sarà un'astensione dal lavoro produttivo e da quello riproduttivo, uno sciopero politico, sociale e culturale, uno sciopero globale. Incroceremo le braccia per contrastare le molestie sul lavoro e la rabbia di chi non vuole esserne vittima si trasformerà in un grido comune».

Una data che non è stata scelta a caso, quella dell’8 marzo, che nelle intenzioni dell’associazione «mette in discussione le modalità classiche di sciopero non per sostituirsi ad esse, ma per potenziarle, immaginando nuovi strumenti di lotta e consentendo di scioperare anche a chi si troverebbe esclusa da questo diritto».

Lo sciopero verrà anticipato da un’assemblea comune organizzata per lunedì 25 febbraio alle 17 nel dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, in corso Podestà: «Non sarà una passeggiata - concludono le femministe - ma coi nostri tacchi a spillo, scarpe da ginnastica, anfibi, ciabatte o ballerine avremo il passo sicuro perché saremo insieme. Ci riapproprieremo dello spazio e del tempo per sperimentare una giornata senza di noi che significa anche una giornata in cui noi stiamo dove e come vogliamo stare».

Anche lo scorso anno l'8 marzo era stata una giornata dedicata alla protesta in piazza, con l'associazione che aveva organizzato un corteo molto partecipato che ha sfilato al grido di "Lotto Marzo".