Omicidio in via Fillak, donna trovata morta nella sua casa

Tragedia in via Fillak, dove domenica 8 aprile verso l'ora di pranzo una donna di 46 anni di origini latinoamericane, Jenny Angela Coelo Reyes, professione badante, è stata ritrovata morta all'interno del suo appartamento.

Confermata la pista dell'omicidio

Già al loro arrivo sul posto, gli inquirenti avevano pochi dubbi, e dopo la visita del medico legale la pista dell'omicidio è stata confermata (anche perché sul corpo della donna, ritrovato in salotto, sul divano, sarebbero state trovate alcune ferite - forse una coltellata al petto - e, in casa, tracce di sangue). Il cadavere inoltre, al momento del ritrovamento, era coperto da un soprabito.

La tragica scoperta

A trovare il cadavere è stata la coinquilina della vittima, Valeria Moran. La donna ha riferito che sabato notte Jenny Angela e il marito - arrivato da poco dall'Ecuador - si sarebbero messi a litigare e dunque lei, per non disturbare la coppia, sarebbe uscita. Una volta tornata, in mattinata, però, Valeria ha trovato il corpo senza vita dell'amica, e ha subito avvertito la madre di Jenny Angela, che ha chiamato i carabinieri ed è accorsa sul luogo.

Sul posto oltre ai volontari delle pubbliche assistenze e all'automedica del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, anche i carabinieri e la mortuaria. Non è ancora chiaro il momento del decesso. Verso le 14 è arrivato il medico legale e, poco dopo, la zona è stata transennata dai carabinieri.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In queste ore si sta cercando di ricostruire quanto accaduto, ascoltando anche le testimonianze di parenti e vicini di casa. Sotto casa della vittima si sono radunate circa 50 persone, tra cui anche il giovane figlio di circa 20 anni che ha accusato un malore nel primo pomeriggio, ed è stato soccorso dall'ambulanza.

La ricerca del marito irrintracciabile

Il marito della donna - che secondo il racconto della coinquilina, dopo essere tornato in Italia dall'Ecuador, ha trascorso la notte litigando con la moglie - al momento sarebbe irrintracciabile e le forze dell'ordine lo stanno cercando. È partito immediatamente anche un appello su Facebook - diramato dai parenti della donna - per trovare l'uomo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati