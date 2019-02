Corso Italia, travolta da un'onda sulla spiaggia: muore pensionata

Tragedia nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia libera di corso Italia, dove una donna di circa 70 anni che stava passeggiando con il marito è stata raggiunta e travolta da un'onda ed è annegata.

A dare l'allarme è stato proprio il marito, poco dopo le 14.30. Stando al suo racconto, stavano camminando lungo il bagnasciuga quando la donna è stata colpita dall'onda e subito trascinata al largo, e non è più riuscita a tornare verso riva.

Sul posto, nel tentativo di soccorrerla, sono intervenuti via terra i Vigili del fuoco della squadra di Genova Est insieme con i sommozzatori, via mare la motonave Gadda e la Capitaneria di Porto, e via cielo l'elicottero.

Alla fine la donna è stata individuata a circa 100 metri dalla riva, raggiunta e caricata sull'elicottero, ma è apparso chiaro da subito che non c'era ormai più nulla da fare.

La salma è stata quindi trasferita prima all'hangar elicotteri, a causa del forte vento, e poi all'ospedale San Martino. Presenti sul posto anche i carabinieri.