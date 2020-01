Aggressione in strada a Oregina: donna presa a pugni e rapinata

Stava camminando in via Montanari, a Oregina, per tornare a casa, all’apparenza una serata come tante, quando è stata avvicinata da tre sconosciuti che prima le hanno chiesto una sigaretta, poi, nel vedersela negare, l’hanno aggredita e rapinata.

È successo mercoledì sera intorno alle 19, vittima una donna di 50 anni che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice rosso. La donna, sotto choc e ferita, ha raccontato quanto ricordava dell’accaduto alla polizia, che ora sta indagando: stando a quanto riferito, gli aggressori erano due, due uomini e una donna, che hanno usato la scusa di una sigaretta per avvicinarla. La donna ha risposto di non averne, ed è scattata la violenza.

Dopo l’aggressione i due si sono dileguati con la borsa della vittima, rimasta a terra dolorante. E nel quartiere, alla luce dell’attacco ai danni di una donna sola e dell’orario in cui è andato in scena, sale la preoccupazione, anche se la polizia ha già avviato le indagini e chiesto di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbe avere immortalato gli aggressori.