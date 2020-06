Da Milano a Genova per aggredire l’ex moglie, arrestato marito violento

Si è messo in macchina, da Milano, per raggiungere l’ex moglie e tenderle un agguato fuori da un locale genovese, dove l’ha aspettata per aggredirla: protagonista della vicenda un 33enne di origini albanesi, arrestato grazie all’immediata reazione della donna.

La donna, in fase di separazione dal marito violento, da alcuni giorni si era infatti trasferita con i due figli minori a Genova per iniziare una nuova vita lontana da aggressioni, minacce e vessazioni. Venerdì, uscendo dal locale in cui aveva trascorso la serata, si è ritrovata l’ex marito davanti. Ha quindi provato a rifugiarsi in macchina, ma l’uomo l’ha inseguita, afferrandola per i capelli e puntandole un coltello alla gola.

La donna è riuscita comunque ad afferrare il cellulare per comporre il 112, costringendo alla fuga l’ex compagno, che prima di allontanarsi l’ha derubata del portafoglio e delle chiavi della macchina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti dell’Upg e del Commissariato San Fruttuoso, che hanno subito soccorso la donna e fermato l’uomo, che stava fuggendo sulla sua auto. In macchina gli agenti hanno trovato due coltelli e gli oggetti appena rubati. Il 33enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.