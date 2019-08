Rissa al bar a San Fruttuoso, arrestato un quarantenne

Poco prima delle 22 di mercoledì 31 luglio 2019 i poliziotti hanno arrestato un 40enne genovese, pluripregiudicato, per lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo si è reso protagonista di una violenta lite avvenuta presso un bar di via Donghi a San Fruttuoso, spesso teatro di liti tra le persone ubriache e moleste, che stazionano quotidianamente nei pressi del locale, come più volte segnalato dai cittadini residenti.

All'arrivo degli agenti, i contendenti si erano già allontanati tranne il 40enne, trovato visibilmente ubriaco, con graffi e tracce di sangue sul corpo e sui vestiti e ancora molto agitato. Alla richiesta dei documenti ha dato in escandescenze, sputando sangue misto a saliva all'indirizzo degli agenti, mordendoli e colpendoli con calci e pugni, provocando loro ferite giudicate guaribili in 10 e 7 giorni.

Il quarantenne è stato processato questa mattina con rito per direttissima.