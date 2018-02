Donazioni di organi: più del 40% dei liguri si rifiuta

La Liguria è una delle regioni d'Italia con la percentuale maggiore (40,8%) di opposizioni alla donazione degli organi . Questo il dato più eclatante che emerge dal rapporto annuale dell'Aido (Associazione Italiana per la Donazione degli Organi) relativo al 2017.

I dati

Il dato delle opposizioni alla donazioni, tra l'altro, è in netta crescita considerando che nel 2016 si era assestato al 26% andando in controtendenza alla media nazionale che, invece, è scesa dal 32,8% al 28,7%. Peggio della Liguria, in Italia, solo i dati relativi a Puglia (43,4% di opposizioni), Calabria (41,5%) e Abruzzo (42,9%). In aumento invece i donatori consideranco che rispetto al 2016 nel 2017 c'è stato un aumento di 150 unità.