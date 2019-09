"Dona la spesa": raccolte 11 tonnellate di prodotti per la scuola

Grande successo per l'iniziativa solidale "Dona la spesa" promossa tra venerdì 13 e sabato 14 settembre da Coop Liguria in collaborazione con 69 associazioni di volontariato (comprese 10 reti territoriali) e dedicata, in questa occasione, alla raccolta di materiale didattico.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente più di 11 tonnellate di prodotti (penne, quaderni, matite, colori, temperini, gomme e molto altro), acquistati e donati dai soci e dai consumatori per aiutare le famiglie in difficoltà.

La maggior parte delle donazioni si è concentrata nella città di Genova, dove la presenza di Coop Liguria è più capillare e dove sono state raccolte ben 3,7 tonnellate di prodotti, che salgono a 5,5 considerando anche gli altri punti vendita della provincia.

Tantissime le associazioni genovesi che hanno partecipato, tra queste San Vincenzo, Caritas, Anpi, Amici della Lanterna, Music for Peace, Centro per non subire violenza, Comunità di Sant’Egidio e Sporta aperta. Il prossimo appuntamento con "Dona la spesa" è per sabato 12 ottobre, quando si svolgerà una nuova raccolta di generi alimentari di prima necessità.