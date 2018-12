Don Valentino rimuove ponte Morandi dal presepe dopo le polemiche

Don Valentino Porcile ha deciso di togliere dal presepe allestito nella chiesa dell'Annunziata di Sturla la riproduzione dei monconi di ponte Morandi. Una scelta che il parroco aveva fatto per ricordare le vittime della tragedia che, però, aveva scatenato le polemiche e ferito la sensibilità di coloro che hanno perso i propri cari nel crollo del 14 agosto.

Il parroco di Sturla ha scritto una lettera per scusarsi tramite la quale ha spiegato: «Mi permetto di prendere carta e penna e di scrivervi, scrivere a voi direttamente. Con qualcuno di voi ci conosciamo, con qualcuno ci siamo conosciuti solo al telefono. Con molti di voi ci siamo visti in un’occasione triste, dove tutti noi - e voi per primi - non avremmo mai voluto essere. Vi scrivo per chiedervi scusa, per aver fatto soffrire il vostro cuore. Un segno sacro, pensato e fatto “per voi”, è diventato un segno che vi ha ferito. Non posso non chiedervi scusa, e non posso non farlo anche pubblicamente, vista l’eco che questo aveva avuto. Ho ascoltato le vostre parole, le ho lasciate entrare nella testa e nel cuore. Ho voluto aspettare qualche giorno, per non fare passi su onde emotive, vostre e mie».

Don Valentino ha poi proseguito: «Ho fatto togliere il presepe così come era. Ci ho lasciato solo una cosa: il Santuario della Madonna della Guardia. Ci ho fatto aggiungere 43 piccole luci, intorno a quel monte, luci che arrivano fino al Santuario. La notte di Natale, senza gesti particolari, pregherò e chiederò di pregare per i vostri cari e per ognuno di voi. Il mio compito è curare le ferite, e non di riaprirle. Il pensiero che un presepe (fatto in ottima fede, credetemi) potesse far soffrire anche uno solo di voi, in qualunque parte di Italia, era per me insopportabile. Un controsenso. Spero che questa mia decisione possa, in una qualche misura, almeno aver rimediato a tutto questo. Abbraccio uno per uno ognuno di voi, e vi sono vicino».