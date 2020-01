Lutto in centro storico, è morto don Luigi Traverso

La scorsa notte è morto don Luigi Traverso parroco della chiesa di San Siro nel centro storico di Genova. Aveva novant'anni. Il gruppo scout di Genova 5 lo ricorda come «testimone del Vangelo e della chiesa di frontiera sempre aperta agli ultimi, assistente fondamentale per la formazione dello 'stile' educativo e operativo del nostro gruppo, soprattutto tra gli anni settanta e duemila, quando lavorava a pieno ritmo accanto alla comunità capi e in centro storico insegnandoci come tutto è possibile anche senza una lira, se ci sono fede, coraggio e solidarietà».

«Non solo un santo, ma un maestro di semplicità, concretezza e generosità per noi e per i tanti che hanno avuto la fortuna di percorrere con lui un pezzo della loro strada», conclude il gruppo scout in un post sui social network.

Il funerale si terrà a San Siro sabato 11 gennaio alle ore 10, questa sera alle 19 il rosario.